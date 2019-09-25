IMF'nin yeni başkanı Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva

25.09.2019 23:30

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni başkanı Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva oldu.



IMF tarafından yapılan açıklamada, başkanlık için tek aday olan Dünya Bankası'nın 2 numarası Kristalina Georgieva'nın görevi devralacağı resmi olarak duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle