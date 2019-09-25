IMF'nin yeni başkanı Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva

IMF'nin yeni başkanı Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni başkanı Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva oldu. IMF tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, başkanlık için tek aday olan Dünya Bankası’nın 2 numarası Kristalina Georgieva'nın görevi devralacağı resmi olarak duyuruldu.

25.09.2019 23:30
IMF'nin yeni başkanı Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni başkanı Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva oldu.


IMF tarafından yapılan açıklamada, başkanlık için tek aday olan Dünya Bankası'nın 2 numarası Kristalina Georgieva'nın görevi devralacağı resmi olarak duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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