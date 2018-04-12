IMF'nin Mali Gözetim Raporu

Uluslararası Para Fonu (IMF) yayınladığı raporda, devletlerin dijital dolandırıcılığı önleyebilmesi için dijital teknolojilerin gerisinde kalmaması gerektiğine işaret etti.

IMF, her yıl IMF- Dünya Bankası Toplantıları öncesinde hazırlanan Mali Gözetim raporunun "Dijital Devlet" başlıklı analitik bölümünü yayımladı.

Dijitalleşmenin mali politikalar için fırsatları ve riskleri beraberinde getirdiğine dikkati çekilen raporda, dijital araçların özellikle vergilendirme alanında yararlı olabileceği belirtildi.

Devletlerin dijital araçları, off-shore hesaplarda tutulan varlıklar sayesinde ödenmeyen vergileri toplamakta kullanabileceğine işaret edilen raporda, ayrıca kamu hizmetlerinin bu araçlarla daha verimli hale getirilebileceği kaydedildi.

Buna örnek olarak, Hindistan'ın biyometrik kimlik saptama yöntemi ve elektronik ödemelerle, sosyal yardım teşviklerinde yaşanan aksaklıkları azaltması gösterildi.

Raporda, dijitalleşmenin şirketler için de önemli fırsatlar yarattığının altı çizilirken, devletlerin dijital dolandırıcılığı önleyebilmek için dijital teknoloji alanındaki gelişmelerin gerisinde kalmaması çağrısında bulunuldu.