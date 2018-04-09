IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu

Uluslararası Para Fonu (IMF), gelişmiş ülkelere göçmenlik politikalarını, demografik şartlar nedeniyle düşen emek arzını destekleyecek şekilde ayarlamaları tavsiyesinde bulundu.

IMF- Dünya Bankası Toplantıları öncesinde hazırlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun analitik bölümlerini yayımlandı.

"Gelişmiş Ülkelerde İş Gücüne Katılım: Dinamikler ve Beklentiler" başlıklı bölümde, iş gücüne katılım oranlarının yaş gruplarına göre ilginç farklılıklar gösterdiği vurgulandı.

İş gücüne katılım oranının özellikle yaşlı çalışanlar ile 25-54 yaş grubundaki kadınlarda artarken 25-54 yaş grubundaki erkeklerde ise azaldığına işaret edildi.

Erişkin erkeklerin çalışma oranındaki düşüşte 2007-2008 yıllarında yaşanan küresel finansal krizin önemli rol oynadığı tespitine yer verilen raporda, teknolojik gelişmelerin de son iş gücüne katılım oranlarını negatif etkilediği bildirildi.

Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerin demografik yapısının iş gücüne katılımı etkileyen en önemli faktör olduğunun altı çizilen raporda, göçmenlik politikalarının emek arzını destekleyecek şekilde ayarlanması gerektiğine işaret edildi.

"Sadece imalat sektörüne odaklanılmamalı"

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun "İmalat istihdamı: Verimlilik ve eşitsizliğe etkileri" başlıklı analitik bölümünde ise imalat sektöründeki iş imkanlarının azalmasına değinildi.

Politika yapıcıların, görece düşük eğitimli ve az yetenekli işçiler için iyi maaşlı iş imkanlarının kaynağı olarak görülen imalat sektörünü desteklemeye ilişkin adımlarının sorgulandığı raporda, verilerin, imalat sektörünün verimlilik ve eşit gelir dağılımına katkı sağladığına yönelik görüşleri desteklemediği belirtildi.

Raporda, tek bir sektöre odaklanmak yerine tüm sektörleri kapsayıcı politikalar uygulanmasının daha iyi sonuçlar alınmasını sağlayacağı tavsiyesine yer verildi.

IMF, "Verimlilik Artışı Küresel Bir Ekonomide Paylaşılır mı?" başlıklı alt raporda, bilgi ve teknolojilerin ülkeler arasında paylaşılmasının küresel ekonomiyi desteklediğine işaret etti.

Raporda, sadece birkaç büyük gelişmiş ülkenin ileri teknolojiye sahip olmasının dünya için olumsuz olduğunun geçmişte görüldüğü vurgulandı.