Imf, Mali Gözetim Raporu Yayınlandı
IMF, Mali Gözetim raporunun "Dijital Devlet" başlıklı analitik bölümünde dijitalleşmenin mali politikalar için fırsatları ve riskleri beraberinde getirdiği vurgulanarak, devletlerin dijital dolandırıcılığı önleyebilmek için bu alandaki gelişmelerin gerisinde kalmaması çağrısı yapıldı.
IMF, Mali Gözetim raporunun "Dijital Devlet" başlıklı analitik bölümünde dijitalleşmenin mali politikalar için fırsatları ve riskleri beraberinde getirdiği vurgulanarak, devletlerin dijital dolandırıcılığı önleyebilmek için bu alandaki gelişmelerin gerisinde kalmaması çağrısı yapıldı.
Kaynak: Dunya.com