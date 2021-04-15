IMF, Kovid-19 salgınının Sahra Altı Afrika'da 32 milyon kişiyi daha yoksullaştıracağını öngördü
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IMF, Kovid-19 salgınının Sahra Altı Afrika'da 32 milyon kişiyi daha yoksullaştıracağını öngördü

IMF, Kovid-19 salgınının Sahra Altı Afrika'da 32 milyon kişiyi daha yoksullaştıracağını öngördü
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkisinin, Sahra Altı Afrika'da 32 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa iteceği tahmininde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkisinin, Sahra Altı Afrika'da 32 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa iteceği tahmininde bulundu.

IMF tarafından Sahra Altı Afrika'nın ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan raporda, aşılamanın kıta ülkelerinin sağlık harcamalarının yüzde 50 artmasına yol açacağı aktarıldı.

Raporda, "Sahra Altı Afrika, 2021'de dünyanın en yavaş büyüyen bölgesi olacak." denilirken, geçen yıl kaydedilen yüzde 1,9 küçülmenin ardından bu yıl yüzde 3,4 büyüme beklendiği belirtildi.

Bölgedeki aşırı yoksulların sayısının 32 milyon artmasının beklendiği vurgulanan raporda, kişi başına milli gelirin birçok ülkede 2025 yılına kadar salgın öncesi seviyelere dönmeyeceği ifade edildi.

Yaklaşık 4,4 milyon Kovid-19 vakasının görüldüğü kıtada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 bini aşmış durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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