IMF: Koronavirüs nedeniyle büyüme tahminleri düşürülebilir
Koronavirüs salgını her geçen yeni bir coğrafyada, yeni bir ülkede ortaya çıkarken; IMF'den küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilebileceğine yönelik bir açıklama geldi.
28.02.2020 08:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:19
Koronavirüs salgını her geçen yeni bir coğrafyada, yeni bir ülkede ortaya çıkarken; IMF'den küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilebileceğine yönelik bir açıklama geldi.
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Kaynak: Dunya.com