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IMF: Koronavirüs nedeniyle büyüme tahminleri düşürülebilir

Koronavirüs salgını her geçen yeni bir coğrafyada, yeni bir ülkede ortaya çıkarken; IMF'den küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilebileceğine yönelik bir açıklama geldi.

28.02.2020 08:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:19
IMF: Koronavirüs nedeniyle büyüme tahminleri düşürülebilir

salgını her geçen yeni bir coğrafyada, yeni bir ülkede ortaya çıkarken; IMF'den küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilebileceğine yönelik bir açıklama geldi.

Kaynak: Dunya.com

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