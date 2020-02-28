IMF: Koronavirüs nedeniyle büyüme tahminleri düşürülebilir

28.02.2020 08:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:19

Koronavirüs salgını her geçen yeni bir coğrafyada, yeni bir ülkede ortaya çıkarken; IMF'den küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilebileceğine yönelik bir açıklama geldi.