IMF: Körfez ülkeleri mali reform yapmazsa sahip oldukları refah 15 yılda tükenebilir
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IMF: Körfez ülkeleri mali reform yapmazsa sahip oldukları refah 15 yılda tükenebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan açıklamaya göre Körfez Arap ülkeleri gerekli mali reformları yapmazsa, sahip oldukları refah karbon yakıtlardan elde ettikleri gelirlerin azalması ile önümüzdeki 15 yılda tükenebilir.

07.02.2020 07:55 | Son Güncelleme: 07.02.2020 07:55
IMF: Körfez ülkeleri mali reform yapmazsa sahip oldukları refah 15 yılda tükenebilir

(IMF) tarafından perşembe günü yapılan açıklamaya göre Arap ülkeleri gerekli mali reformları yapmazlarsa, sahip oldukları refah, karbon yakıtlardan elde ettikleri gelirlerin azalması ile önümüzdeki 15 yılda tükenebilir.


Altı ülkeden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi'nin (GCC) bugünkü toplam varlığı IMF tarafından 2 trilyon dolar olarak değerlendiriliyor. Bu rakam küresel petrol arzının beşte birine denk geliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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