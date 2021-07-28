IMF, Japonya ekonomisinin 2021 büyüme oranını revize etti
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IMF, Japonya ekonomisinin 2021 büyüme oranını revize etti

IMF, Japonya ekonomisinin 2021 büyüme oranını revize etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2021'de Japonya ekonomisinin büyüme oranını aşağı yönlü revize etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2021'de Japonya ekonomisinin büyüme oranını aşağı yönlü revize etti.

Fonun bu ay güncellediği son raporuna göre IMF, Japonya ekonomisine yönelik Nisan 2021'de açıkladığı büyüme tahminini 0,5 oranında düşürdü.

IMF, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarında Japonya ekonomisinin bu yıl, 2020'ye kıyasla yüzde 2,8 oranında büyüyeceği beklentisini öne sürdü.

Raporda, G7 ekonomileri arasında, aşağı yönlü revize edilen tek ülke Japonya olarak kayda geçti.

2022 yılı büyüme oranı beklentisi olarak ise IMF Japonya'nın, daha önce açıklanan oranını 0,5'ten 3'e yükseltti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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