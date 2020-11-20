IMF / Georgieva: Toparlanma ivme yitiriyor olabilir
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IMF / Georgieva: Toparlanma ivme yitiriyor olabilir

20.11.2020 07:47 | Son Güncelleme: 20.11.2020 07:51
IMF / Georgieva: Toparlanma ivme yitiriyor olabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin Covid-19 krizinin dip düzeylerden toparlandığını, ancak vaka oranlarının yeniden arttığı ülkelerde ivmenin yavaşladığına ilişkin işaretler olduğunu söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin Covid-19 krizinin dip düzeylerden toparlandığını, ancak vaka oranlarının yeniden arttığı ülkelerde ivmenin yavaşladığına ilişkin işaretler olduğunu söyledi.

Georgieva, dünya çapında bir milyondan fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan ve on milyonlarca iş kaybına neden olan virüsü yok etmek için yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında önemli ilerleme sağlanmış olmasının da çok önemli olduğunun altını çizdi.

IMF'in, G20 ülkeleri finans yetkilileri ve liderlerinin bu haftaki online toplantılarından önce yayınlanan ve G20 ekonomilerini temel alan raporunda, küresel toparlanmanın inişli çıkışlı doğasına dikkat çekildi ve krizin büyük olasılıkla derin ve eşitsiz izler bırakacağı uyarısında bulunuldu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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