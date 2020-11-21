IMF/Georgieva: Başarı hızlı ve birlikte hareket etmeye bağlı
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IMF/Georgieva: Başarı hızlı ve birlikte hareket etmeye bağlı

21.11.2020 10:45 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:49
IMF/Georgieva: Başarı hızlı ve birlikte hareket etmeye bağlı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Kristalina Georgieva, G20 ülkelerinin liderlerin online zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, hükümetleri, Covid-19 kaynaklı krizinin neden olduğu belirsizliğin aşılmasında güçlü politika uygulamalarını sürdürmeleri gerektiğini vurguladı ve "Bu konuda...

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Kristalina Georgieva, G20 ülkelerinin liderlerin online zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, hükümetleri, Covid-19 kaynaklı krizinin neden olduğu belirsizliğin aşılmasında güçlü politika uygulamalarını sürdürmeleri gerektiğini vurguladı ve "Bu konuda başarı hızlı ve birlikte hareket etmemize bağlı" diye uyardı.

Aşı konusundaki haberlerin sevindirici olduğunu vurgulayan Georgieva, bir yandan birçok yeni vakaların ortaya çıkmasının yanında, bir milyondan çok canı alan ve onmilyonlarca işin kaybolmasına neden olan virüsün ortadan kaldırılmasına ilişkin gelişmelerin umut verici olduğunun altını çizdi.

Temas yoğun hizmet sektörlerine ilişkin en son verilerin, pandeminin yeniden canlandığı ve bu durumun da ekonomilerde yavaşlayan bir ivmeye işaret ettiğine dikkat çeke Georgieva, "Bir başka deyişle, krize aşı yoluyla bir çözüm görünmeye başlasa da, ekonominin önündeki yol hala zorluklar ve engebelerle dolu" dedi ve ekledi:

"İyi yanı, virüsün beklenenden daha hızlı kontrol altına alınması veya daha iyi tedavilerin geliştirilmesi, normal faaliyete daha hızlı dönüşe izin verecek olmasıdır; bu gelişmeler, ekonomideki tahribatı sınırlayacak ve büyümeyi hızlandıracaktır."Pandemide yeni vakaların daha kapsamlı kısıtlamaları gerektirir ve aşının geliştirilip, üretimi ve yaygın olarak dağıtımı gecikirse, "sosyal mesafe"nin daha uzun süre süreceğine dikkat çeken Georgieva, "Sonuç olarak, büyüme daha düşük kalacak, kamu borçları artacak ve ekonomideki olumsuzluklar daha uzun süre devam edecek" dedi ve ekledi: "Bu nedenle, devam eden belirsizlikle mücadele etmek için sürekli güçlü politika eylemine ihtiyacımız var. Buradaki başarı, harekete geçmemize bağlıdır; durum hızlı bir şekilde ve birlikte hareket etmemizi gerektiriyor. Üç temel öncelik görüyorum: (i) sağlık krizini sona erdirmek, (ii) ekonomik iyileşmeyi güçlendirmek ve (iii) daha iyi bir 21. yüzyıl ekonomisinin temellerini oluşturmak."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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