HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

IMF: Finansal koşullar hafifledi ancak iflas tehdidi büyük

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bozulan finansal koşulların hafiflediğini belirterek, "Yüksek borç seviyeleri, bazı borçlular için yönetilemez hale gelebilir ve iflaslardan kaynaklanan kayıplar bazı ülkelerde bankaların direncini test edebilir.

IMF: Finansal koşullar hafifledi ancak iflas tehdidi büyük
25.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:34

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bozulan finansal koşulların hafiflediğini belirterek, "Yüksek borç seviyeleri, bazı borçlular için yönetilemez hale gelebilir ve iflaslardan kaynaklanan kayıplar bazı ülkelerde bankaların direncini test edebilir." uyarısında bulundu.

IMF, Küresel Finansal İstikrar Raporu'nu "Finansal koşullar hafifledi ancak iflas tehdidi büyük" başlığıyla güncelledi.

Küresel finansal koşulların nisan ayından bu yana önemli ölçüde hafiflediğine işaret edilen raporda, bu hafiflemenin faiz oranlarındaki belirgin düşüş ve riskli varlık piyasasındaki güçlü toparlanmadan kaynaklandığı aktarıldı.

Raporda, "Gösterge faiz oranları düşerken, riskli varlık fiyatları sene başındaki hızlı düşüşünün ardından toparladı ve genel olarak finansal koşulların hafiflemesine yol açtı." değerlendirmesi yapıldı.

Merkez bankaları piyasa güvenini artırdı

Sistemsel açıdan önemli finansal sektörleri olan ekonomilere bakıldığında hisse senedi piyasalarının toparlandığının belirtildiği raporda, merkez bankalarının ciddi piyasa baskısına karşı hızlı ve cesur eylemlerinin piyasa güvenini artırdığı kaydedildi.

Raporda, "Hızlı ve benzeri görülmemiş merkez bankası önlemleri piyasanın toparlanmasında önemli bir faktör oldu." ifadesi kullanıldı.

Gelişmekte olan piyasa ekonomilerine yönelik yatırımcı güveninin de önemli ölçüde iyileştiğine dikkat çekilen raporda, bu ülkelere yönelik portföy akışlarının da istikrar kazandığı belirtildi.

Raporda, "Finansal piyasalardaki geniş iyileşmeye, hızlı bir ekonomik toparlanma beklentilerine ilişkin artan yatırımcı iyimserliği eşlik etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Alışılmışın dışında politika önlemleri alındı

Merkez bankalarının eylemlerinin yatırımcıların risk iştahını artırdığına da işaret edilen raporda, bazı gelişmekte olan piyasalardaki merkez bankalarının da ilk kez alışılmışın dışında politika önlemleri aldığı aktarıldı.

Raporda, mali politika önlemlerinin de yatırımcı güveninin desteklenmesine yardımcı olduğu belirtilerek, bu benzeri görülmemiş politika desteğinin kredi akışlarının sürdürülmesinde başarılı olduğu ifade edildi.

Finansal piyasalardaki iyimserlik ile küresel ekonomideki gelişim arasında bir kopukluk ortaya çıktığına da dikkat çekilen raporda, piyasalar ve reel ekonomi arasındaki bu kopukluğun toparlanmayı tehdit edebilecek bir kırılganlık oluşturduğu kaydedildi.

Gelişmekte olan ekonomiler için yeniden finansman riski

Raporda, Kovid-19 salgınının diğer finansal kırılganlıkları da belirginleştirebileceği kaydedilerek, "Yüksek borç seviyeleri, bazı borçlular için yönetilemez hale gelebilir ve iflaslardan kaynaklanan kayıplar bazı ülkelerde bankaların direncini test edebilir." ifadesi kullanıldı.

Bazı gelişmekte olan ve sınır piyasa ekonomileri yeniden finansman riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, bazı ülkeler için pazara erişimin kesildiği kaydedildi.

Raporda, "Yetkililer, reel ekonomiyi desteklemeye devam ederken, finansal kırılganlıkları yakından izlemeli ve finansal istikrarı korumalı." değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Ekonomi
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret Ekonomi
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Ekonomi
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu Ekonomi
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak Ekonomi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi Ekonomi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Murat Boz Acun Ilıcalı Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın İzmir Alişan
Şu an buradasınız: IMF: Finansal koşullar hafifledi ancak iflas tehdidi büyük - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 15:41:28. #1.15#
title