IMF, ekonomik krizdeki Lübnan'a yeni mali program oluşturması için destek verecek - Haberler
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IMF, ekonomik krizdeki Lübnan'a yeni mali program oluşturması için destek verecek

AA / Wassim Samih Seifeddine - Haberler | Güncel
IMF, ekonomik krizdeki Lübnan'a yeni mali program oluşturması için destek verecek

Uluslararası Para Fonu (IMF), Lübnan'a mevcut mali krizle yüzleşmesini sağlayacak entegre bir ekonomik program geliştirmesi konusundaki desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Lübnan'a mevcut mali krizle yüzleşmesini sağlayacak entegre bir ekonomik program geliştirmesi konusundaki desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda IMF Başkan Yardımcısı Thanos Arvanitis ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Arvanitis, IMF'nin mevcut ekonomik krizle yüzleşmesini mümkün kılacak entegre bir program oluşturulması konusunda Lübnan'a desteğe devam etmeye hazır olduklarını belirtti.

Lübnan ekonomisinin gerçekliğine olan güveni yeniden tesis edecek kapsamlı, entegre bir ekonomik planı desteklemek için hükümet ile siyasi partilerin ortak çabası ve fikir birliğinin gerektiğini kaydeden Arvanitis, bu planın dayanacağı temellere de işaret etti.

Arvanitis, bu amaçla IMF'nin imkanlarını Lübnan'ın tasarrufuna sunarak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ise ülkesinin uygulanabilir bir reform planı geliştirmesi ve bu planın görüşmeler çerçevesinde hızlı bir şekilde onaylanması için IMF ile iş birliği taahhüdünü vurguladı.

IMF heyeti, gün içerisinde Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, kamu maliyesinde iyileştirme programı, bankacılık sektörü, Lübnan Merkez Bankası ile yapısal reformlar ve para politikası ele alınmıştı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, IMF'nin mevcut krizden çıkması için bir anlaşmaya varılması konusunda Lübnan'a destek vermeye istekli olduğu aktarılmıştı.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Lübnan lirası ABD doları karşısında yüzde 90'a varan bir değer kaybı yaşadı ve ülkede resmi olmayan verilere göre enflasyon yüzde 700 arttı.

Birleşmiş Milletlerin, 1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.

Lübnan, IMF ile Mayıs 2020'de müzakerelere başlamış ancak aynı yılın ağustos ayında dondurulan müzakereler, yeni hükümetin kurulmasının ardından ekim ayında yeniden başlamıştı.

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AA / Wassim Samih Seifeddine - Son Dakika Haberleri

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