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IMF-Dünya Bankası toplantıları sanal ortamda yapılacak

IMF Başkanı Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı Malpass, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nın sanal ortama taşınması için ortak bir plan uygulama kararı alındığını bildirdi.

03.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:10
IMF-Dünya Bankası toplantıları sanal ortamda yapılacak

IMF Başkanı Georgieva ve Başkanı Malpass, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nın sanal ortama taşınması için ortak bir plan uygulama kararı alındığını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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