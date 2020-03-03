IMF-Dünya Bankası toplantıları sanal ortamda yapılacak
IMF Başkanı Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı Malpass, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nın sanal ortama taşınması için ortak bir plan uygulama kararı alındığını bildirdi.
03.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:10
IMF Başkanı Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı Malpass, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nın sanal ortama taşınması için ortak bir plan uygulama kararı alındığını bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com