IMF'den "yeşil toparlanma" çağrısı
IMF Başkanı Georgieva, COVID-19 salgınına karşı hükümetlerin uyguladığı mali tedbirlerin iklim değişikliğiyle mücadele için uyumlu hale getirilmesi ve "yeşil toparlanmanın" teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.
29.04.2020 19:37 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:37
IMF Başkanı Georgieva, COVID-19 salgınına karşı hükümetlerin uyguladığı mali tedbirlerin iklim değişikliğiyle mücadele için uyumlu hale getirilmesi ve "yeşil toparlanmanın" teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com