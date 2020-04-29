IMF'den "yeşil toparlanma" çağrısı IMF Başkanı Georgieva, COVID-19 salgınına karşı hükümetlerin uyguladığı mali tedbirlerin iklim değişikliğiyle mücadele için uyumlu hale getirilmesi ve "yeşil toparlanmanın" teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

IMF Başkanı Georgieva, COVID-19 salgınına karşı hükümetlerin uyguladığı mali tedbirlerin iklim değişikliğiyle mücadele için uyumlu hale getirilmesi ve "yeşil toparlanmanın" teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Kaynak: Dunya.com