IMF'den virüs için 50 milyar dolarlık yardım paketi

04.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:28

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Üyelerimizin cömertliği sayesinde, toplam 1 trilyon dolarlık kredi kapasitemiz var. Düşük ve orta gelir gelirli ülkeler için bir IMF programına ihtiyaç duymadan ulaşabilecekleri 50 milyar dolarlık acil durum finansmanına sahibiz" dedi.