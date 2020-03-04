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IMF'den virüs için 50 milyar dolarlık yardım paketi

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Üyelerimizin cömertliği sayesinde, toplam 1 trilyon dolarlık kredi kapasitemiz var. Düşük ve orta gelir gelirli ülkeler için bir IMF programına ihtiyaç duymadan ulaşabilecekleri 50 milyar dolarlık acil durum finansmanına sahibiz" dedi.

04.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:28
IMF'den virüs için 50 milyar dolarlık yardım paketi

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Üyelerimizin cömertliği sayesinde, toplam 1 trilyon dolarlık kredi kapasitemiz var. Düşük ve orta gelir gelirli ülkeler için bir IMF programına ihtiyaç duymadan ulaşabilecekleri 50 milyar dolarlık acil durum finansmanına sahibiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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