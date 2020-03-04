IMF'den virüs için 50 milyar dolarlık yardım paketi
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Üyelerimizin cömertliği sayesinde, toplam 1 trilyon dolarlık kredi kapasitemiz var. Düşük ve orta gelir gelirli ülkeler için bir IMF programına ihtiyaç duymadan ulaşabilecekleri 50 milyar dolarlık acil durum finansmanına sahibiz" dedi.
04.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:28
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Üyelerimizin cömertliği sayesinde, toplam 1 trilyon dolarlık kredi kapasitemiz var. Düşük ve orta gelir gelirli ülkeler için bir IMF programına ihtiyaç duymadan ulaşabilecekleri 50 milyar dolarlık acil durum finansmanına sahibiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com