IMF'den Latin Amerika ve Karayip ekonomileri için bu yıl yüzde 4,1'lik büyüme beklentisi
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IMF'den Latin Amerika ve Karayip ekonomileri için bu yıl yüzde 4,1'lik büyüme beklentisi

08.02.2021 21:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:08
IMF'den Latin Amerika ve Karayip ekonomileri için bu yıl yüzde 4,1'lik büyüme beklentisi

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, Latin Amerika ve Karayip bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 4,1 büyümesinin beklendiğini belirterek, toparlanma için uzun bir yol olduğunu ve bölge ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerine 2023'te dönmesinin...

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, Latin Amerika ve Karayip bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 4,1 büyümesinin beklendiğini belirterek, toparlanma için uzun bir yol olduğunu ve bölge ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerine 2023'te dönmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

IMF Batı Yarımküre Bölümü Direktörü Alejandro Werner, Bölgesel Çalışmalar Bölüm Başkan Yardımcısı Anna Ivanova ve kıdemli ekonomist Takuji Komatsuzaki, Latin Amerika ve Karayip bölgesi ekonomilerine ilişkin ortak bir blog yazısı kaleme aldı.

IMF yetkilileri, söz konusu yazıda, Latin Amerika ve Karayip ekonomilerinin Kovid-19 salgınının başlarında yaşanan ilk ekonomik yıkımı geride bırakmayı başardığını ancak salgının yeniden canlanmasının toparlanmayı engelleme ve salgının sosyal maliyetini artırma tehdidi taşıdığını belirtti.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde yaşanan keskin daralmanın ardından üçüncü çeyrekteki toparlanmanın Brezilya, Peru ve Arjantin gibi bazı büyük ekonomilerde beklentiyi aştığına işaret edilen yazıda, daha önce 2020'de yüzde 8,1 küçüleceği tahmin edilen bölge ekonomisinin yüzde 7,4 daraldığı öngörüldü.

Yazıda, "Halihazırda düzensiz toparlanma, salgının son zamanlarda yeniden canlanması ve bazı ülkelerde daha sıkı önlemlerin yeniden uygulamaya konmasının yanı sıra küresel ekonomideki yavaşlamanın yayılmasıyla tehdit altında." değerlendirmesinde bulunuldu.

IMF'den bölgedeki 21 ülkeye 66 milyar doları aşkın destek

Bölge ekonomilerinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde de revizyona gidildiğine işaret edilen yazıda, Latin Amerika ve Karayip ekonomilerinin 2021'de yüzde 4,1 büyümesinin beklendiği aktarıldı. IMF, daha önce bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.

Yazıda, büyümenin bu yıldan sonra hız kazanmasının beklendiği belirtilerek, "Tam toparlanma için uzun bir yol var. Bölgenin salgın öncesi üretim seviyesine 2023'te ve kişi başına düşen GSYH seviyesine 2025'te, dünyanın diğer bölgelerine göre daha geç, döneceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Belirsizlikler göz önüne alındığında sağlık hizmetleri için yeterli kaynak sağlanmasının öncelikli olduğu vurgulanarak, salgından etkilenen sektörlerin desteklenmeye devam edilmesi gerektiği ve mali desteğin erken çekilmesinin tehlikeli olduğu ifade edildi.

Yazıda, IMF'nin bölgede 21 ülkeye 66 milyar dolardan fazla kaynak sağladığı, bunun fonun küresel çapta sunduğu acil durum likidite desteğinin 3'te 2'sinden fazlasına denk geldiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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