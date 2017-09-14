IMF'den Kırgızistan'a Uyarı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Kırgızistan hükümetine, bütçe açığını azaltması için yüklü harcamalardan uzak durması uyarısında bulundu.



Çalışma ziyareti kapsamında başkent Bişkek'e gelen IMF misyon heyeti, Kırgızistan Ekonomi Bakanı Artem Novikov ile görüştü.



Ekonomi Bakanlığı Basın Merkezinden edinilen bilgiye göre, IMF heyeti Başkanı Edward Gemayel, hükümetten fazla harcamalardan uzak durulmasını ve bütçedeki açığın azaltılmasını istedi.



Hükümetin yeni uygulamalarının bütçe açığına ilave baskı yaptığı konusundaki endişelerini dile getiren IMF heyeti, ülkenin borcu konusundaki kaygılarını aktardığı belirtildi.



Sapar İsakov'un başbakanlığındaki koalisyon hükümeti, halkın refahının yükseltilmesi ve iş ortamının iyileştirilmesini öngören "Yeni bir döneme-40 adım" başlıklı yol haritasını uygulamaya başlamıştı.



Kırgızistan Meclisi, 2017 yılı bütçe yasasını 338 milyon dolarlık açıkla kabul etmişti.



Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkenin IMF'ye 184 milyon dolar borcu bulunuyor.



Kırgızistan'da 15 Ekim'de cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.