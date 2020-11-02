IMF'den Fransa'ya "mali plan hazırlama" çağrısı Açıklaması
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IMF'den Fransa'ya "mali plan hazırlama" çağrısı Açıklaması

02.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:20
IMF'den Fransa'ya

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın Fransa ekonomisine yönelik görünüme zarar verdiğini belirterek, ülkeye, ekonomik iyileşme sağlam bir zemine oturduğunda uygulanmak üzere şimdiden orta vadeli mali konsolidasyon planı hazırlama...

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın Fransa ekonomisine yönelik görünüme zarar verdiğini belirterek, ülkeye, ekonomik iyileşme sağlam bir zemine oturduğunda uygulanmak üzere şimdiden orta vadeli mali konsolidasyon planı hazırlama çağrısında bulundu.

IMF'den yapılan açıklamada, Fransa ekonomisine ilişkin 4. Madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınından kaynaklanan ekonomik şoka karşı Fransız yetkililerin büyük ve esnek bir acil durum destek paketini hayata geçirdiği anımsatıldı.

Fransa ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı açıklamada, "Üçüncü çeyrekte güçlü bir ekonomik toparlanma başlarken, ikinci bir enfeksiyon dalgası karşısında görünüm zayıfladı ve aşağı yönlü riskler fazla." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, durum ilerledikçe ek mali teşviklere ihtiyaç duyulabileceğine işaret edilerek, "Güvenilir ve iddialı bir orta vadeli mali konsolidasyon planı, ekonomik iyileşme sağlam bir zemine oturduğunda uygulanmak üzere şimdiden hazırlanmalı." denildi.

"Ekonomik görünüm oldukça belirsiz"

Fransa'nın, Kovid-19 salgınından ekonomik görünümü en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekilen açıklamada, ekonomik görünümün oldukça belirsiz olmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Fransa ekonomisinin bu yıl yüzde 10 oranında küçülmesi, gelecek yıl ise salgının seyrine bağlı olarak yüzde 5 ila 6 arasında toparlanmasının beklendiği kaydedildi.

Görünüme yönelik olumsuz riskler olduğu vurgulanan açıklamada, yakın vadede salgın dinamiklerinin risklere hakim olmaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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