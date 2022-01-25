IMF'den El Salvador'a "Bitcoin" uyarısı - Haberler Ekonomi
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IMF'den El Salvador'a "Bitcoin" uyarısı

IMF'den El Salvador'a

Uluslararası Para Fonu (IMF), El Salvador'a kripto paralarla ilgili riskleri göz önünde bulundurarak Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmama uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), El Salvador'a kripto paralarla ilgili riskleri göz önünde bulundurarak Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmama uyarısında bulundu.

IMF'den yapılan açıklamada, El Salvador ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı bildirildi.

El Salvador'un Eylül 2021'den bu yana kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullandığına işaret edilen açıklamada, bir kripto para biriminin resmi para birimi olarak kabul edilmesinin piyasa ile finansal bütünlük, finansal istikrar ve tüketicinin korunması için büyük riskler içerdiği ifade edildi.

IMF yetkililerinin ülkede Bitcoin'in resmi para birimi statüsünün kaldırılması ve Bitcoin yasasının kapsamının daraltılması çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, Bitcoin'e dayalı tahvil ihracı ile ilgili riskler konusunda da endişelerin dile getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, geçen yıl yüzde 10 büyüdüğü tahmin edilen El Salvador ekonomisinin bu yıl ise yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Eylül 2021'de kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmaya başlamıştı.

Bitcoin'i resmen tedavüle sokarak dünyada bir ilke imza atan El Salvador, volkan enerjisiyle Bitcoin madenciliği yapma, "Bitcoin Şehri" kurma ve Bitcoin tahvili çıkarma gibi girişimleriyle kripto para alanındaki adımlarını hızlandırmıştı.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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