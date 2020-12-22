IMF'den "Avro Bölgesi ekonomisi" değerlendirmesi
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IMF'den "Avro Bölgesi ekonomisi" değerlendirmesi

22.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:01
IMF'den

Uluslararası Para Fonu (IMF), Avro Bölgesi ekonomisinde temel politika zorluğunun, Kovid-19 salgınına karşı koymaya devam ederken güçlü ve kapsamlı bir toparlanmayı kolaylaştırmak olduğunu bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Avro Bölgesi ekonomisinde temel politika zorluğunun, Kovid-19 salgınına karşı koymaya devam ederken güçlü ve kapsamlı bir toparlanmayı kolaylaştırmak olduğunu bildirdi.

IMF, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgınının Avrupa'da ciddi sosyal ve ekonomik zorluklar yarattığını belirtti.

Olağanüstü politika ve karantina önlemlerinin salgınının ilk dalgasını azalttığı anımsatılan açıklamada, büyük bir ikinci dalga ve yeni karantina önemlerinin toparlanmayı tehdit ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin "Temel politika zorluğu, salgına karşı koymaya devam ederken güçlü ve kapsamlı bir toparlanmayı kolaylaştırmak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bölge ekonomisinin yılın ilk yarısında keskin bir daralma gösterdiği hatırlatılan açıklamada, son dönemde görülen ikinci dalga ve onu kontrol altına almaya yönelik tedbirlerin yakın vadede ekonomik aktiviteyi baskılamasının beklendiği ve ekonomik toparlanmayı yavaşlattığı kaydedildi.

"Görünüm son derece belirsiz"

Açıklamada, "Gelecek aylarda salgın dinamikleri önemli ölçüde değişmezse, ekonomik faaliyetin Ekim 2020'de Dünya Ekonomik Görünümü'nde ögörülen tahminlerden daha kademeli olarak toparlanması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Görünümün "son derece" belirsiz olduğu vurgulanan açıklamada, risklerin 2021 başlarına kadar aşağı yönlü olmaya devam ettiği ancak son zamanlar aşıya ilişkin ümit verici haberlerin olumlu olduğu aktarılırken salgının yeniden artmasının daha fazla mali desteği gerektirdiğine de işaret edildi. Ayrıca söz konusu desteklerin vaktinden önce çekilmemesine ilişkin uyarıda da bulunuldu.

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile gelecekteki ilişkisine ilişkin devam eden müzakereler ile ticari gerilimlerin belirsizliği artırdığına işaret edilen Açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisinin 2020'de yüzde 8,3 küçülmesinin beklendiği, 2021'de yüzde 5,2, 2022'de yüzde 3,1, 2023'te yüzde 2,2, 2024'te yüzde 1,7 ve 2025'te yüzde 1,4 büyümesinin öngörüldüğü de kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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