IMF'den Almanya ekonomisi için bu yıl yüzde 3,6'lık büyüme beklentisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

IMF'den Almanya ekonomisi için bu yıl yüzde 3,6'lık büyüme beklentisi

IMF'den Almanya ekonomisi için bu yıl yüzde 3,6'lık büyüme beklentisi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6 ve gelecek yıl yüzde 4,1 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6 ve gelecek yıl yüzde 4,1 büyüyeceği tahmininde bulundu.

IMF'den yapılan açıklamada, Almanya ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı bildirildi.

Almanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ilk dalgasını nispeten iyi atlattığına işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin 2020'de yüzde 4,8 daralarak Avrupa'daki benzer ekonomilerin çoğundan daha iyi performans gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ancak arz yönlü kısıtlarla birleşen yeni enfeksiyon dalgaları ve ilgili karantina önlemleri, ekonomik aktivitenin yılın başında yeniden daralmasına neden oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Görünüm oldukça belirsiz olmaya devam ediyor

Kitlesel aşılamanın yavaş başlayarak güçlü bir şekilde hız kazandığına dikkat çekilen açıklamada, ülkedeki mali politikaların uygun şekilde destekleyici olmaya devam ettiği ve hanehalkları ile firmaları destekleyen önlemlerin çoğunun 2021 yılına kadar uzatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, aşılamanın yaygınlaşması ve ekonominin tamamen normale dönmesiyle büyümenin güçlenmesinin beklendiği ifade edildi.

IMF'nin açıklamasında, Almanya'ya ilişkin "Risklerin ana kaynağını oluşturan diğer enfeksiyon dalgaları ve hareketliliğe yönelik kısıtlamalar ile görünüm oldukça belirsiz olmaya devam ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6 ve 2022'de yüzde 4,1 büyüyeceğinin öngörüldüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Serra Arıtürk Sertab Erener
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Şaban Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
IMF'den Almanya ekonomisi için bu yıl yüzde 3,6'lık büyüme beklentisi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 18:59:08. #1.16#

title