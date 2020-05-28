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IMF'den 60'a yakın ülkeye 22 milyar dolarlık destek sağlandı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 60'a yakın ülkeye 22 milyar dolarlık destek sağlandığını ve yeni talepler almaya devam ettiklerini belirtti.

IMF'den 60'a yakın ülkeye 22 milyar dolarlık destek sağlandı
28.05.2020 21:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:53

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 60'a yakın ülkeye 22 milyar dolarlık destek sağlandığını ve yeni talepler almaya devam ettiklerini belirtti.

BM, Kanada ve Jamaika'nın sponsorluğunda 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının yanı sıra Dünya Bankası ve Uluslararası Para fonu (IMF) gibi küresel finans örgütlerinin başkanlarının katılımıyla "Kovid-19 ve Sonrası Dönemde Kalkınma için Finansman" başlıklı üst düzey toplantı düzenledi.

Georgieva, burada yaptığı konuşmada, 2020'nin daha küçük küresel ekonomiyle tamamlanacağını, dünyanın neredeyse yüzde 90'ını oluşturan 170 ülkenin daha kötü durumda olacağını söyledi.

Ülkeler artan iflas ihtimaliyle karşı karşıya

IMF'nin küresel ekonominin bu yıl yüzde 3 daralacağını öngördüğünü hatırlatan Georgieva, son verilerin küresel ekonomideki daralmanın bundan daha kötü olabileceğini düşündürdüğünü kaydetti.

Georgieva, 2021'de kısmi bir toparlanma beklediklerine işaret ederek, dünya genelinde politika yapıcıların ekonomiyi istikrara kavuşturmak için attıkları adımlara değer verdiklerini aktardı.

Küresel finansal koşulları iyileştirmeye yönelik merkez bankalarının aldığı önlemleri anımsatan Georgieva, finansal koşulların belirsiz ekonomik ve tıbbi gelişmelere bağlı olduğunu, ülkelerin artan iflas ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Mali eylemlerin değeri 9 trilyon dolar

Georgieva, krizin etkilerine karşı koymak ve toparlanmayı desteklemek için özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için mali desteğin sürdürülmesini savunduklarını vurgulayarak, "Küresel olarak bu zamana kadarki mali eylemlerin değeri yaklaşık 9 trilyon dolar ve gelecek aylarda önemli ilave çabalara ihtiyaç duyulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Krizin gelişmekte olan ülkelerdeki finansal koşulları nasıl etkilediğine de değinen Georgieva, "Krizin başlangıcında, sadece 2 ayda, yatırımcılar gelişmekte olan piyasalardan 100 milyar dolardan fazla çekim yaptı, bu küresel finansal kriz döneminde olandan 3 kat daha fazla." dedi.

Georgieva, Kovid-19 krizine karşı IMF'nin attığı adımlara da dikkati çekerek, "Benzeri görülmemiş ölçekte acil durum finansmanı sağlıyoruz. Şimdiden 60'a yakın ülkeye 22 milyar dolarlık ödeme yaptık, yeni talepleri almaya ve işleme koymaya devam ediyoruz. Daha önce bu kadar çok ülkeyi aynı anda ve bu hızda desteklemedik." diye konuştu.

IMF Başkanı Georgieva, fonun imtiyazlı kredi verme kapasitesini 3'e katladığını ve en yoksul üye ülkelerin 27'sine borç yardımı sağladıklarını bildirdi.

İlave finansal eylem ihtiyacı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass da Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı bankanın bu zamana kadar attığı adımları ve sağladığı destekleri anlattı.

Bu zorlu zamanda dünyanın en yoksul ülkelerine ilave finansal kaynak sağlamayı taahhüt ettiklerini anımsatan Malpass, şiddetli sağlık krizi, derin küresel durgunluk ve benzeri görülmemiş toplumsal etkileri dikkate alındığında atılan adımların yeterli olmayacağını ve ilave finansal eyleme ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Malpass, G20 ülkelerinin yoksul ülkelerin borç ödemelerinin askıya almaya yönelik programını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, ticari kreditörler de olmak üzere tüm resmi ikili kreditörlerin buna katılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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