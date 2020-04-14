IMF'den, 25 ülkeye borç yardımı
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüs salgınının etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak amacıyla, Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu kapsamında 25 üye ülkeye acil borç yardımı sağlanacağını bildirdi.
14.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:33
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüs salgınının etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak amacıyla, Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu kapsamında 25 üye ülkeye acil borç yardımı sağlanacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com