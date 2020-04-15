IMF'den 18 milyar dolarlık kaynak arayışı
IMF Başkanı Georgieva, "Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Fonu için acilen 18 milyar dolarlık yeni kredi kaynağı arıyoruz ve muhtemelen 1,8 milyar dolarlık sübvansiyon kaynağına ihtiyaç duyacağız" açıklamasında bulundu.
15.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:26
IMF Başkanı Georgieva, "Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Fonu için acilen 18 milyar dolarlık yeni kredi kaynağı arıyoruz ve muhtemelen 1,8 milyar dolarlık sübvansiyon kaynağına ihtiyaç duyacağız" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com