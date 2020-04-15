IMF'den 18 milyar dolarlık kaynak arayışı IMF Başkanı Georgieva, "Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Fonu için acilen 18 milyar dolarlık yeni kredi kaynağı arıyoruz ve muhtemelen 1,8 milyar dolarlık sübvansiyon kaynağına ihtiyaç duyacağız" açıklamasında bulundu.

IMF Başkanı Georgieva, "Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Fonu için acilen 18 milyar dolarlık yeni kredi kaynağı arıyoruz ve muhtemelen 1,8 milyar dolarlık sübvansiyon kaynağına ihtiyaç duyacağız" açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com