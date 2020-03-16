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Uluslararası Para Fonu, Ekonomi, Ekonomi

IMF: Covid-19 ile mücadele için 1 trilyon dolarlık kaynak hazır (2)

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.

16.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:39
IMF: Covid-19 ile mücadele için 1 trilyon dolarlık kaynak hazır (2)
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.

IMF'in internet sitesinde bir yazısı yayımlanan Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potensiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" dedi.İlk adımda, acil yardım mekanizması kapsamında 50 milyar dolarlık kaynağı hemen kullandıracak durumda olduklarını vurgulayan Georgieva, "Bunun 10 milyar dolarlık bölümünü düşük gelirli üyelerimize faizsiz kullandırabileceğiz" diye ekledi.IMF'in halen, toplam 200 milyar dolarlık 40 tane yürüyen düzenlemesi bulunduğuna da işaret eden Georgieva, "Bu aşamada, 20 ülkeden daha bu krediden kullanma talebi aldık ve ilgili görüşmelerimiz sürüyor" dedi.Bunlara ek olarak IMF'in, Felaketlerden Koruma ve Yardımlaşma Fonu (CCRT) kapsamında en yoksul ülkelere borçlarını ödeme yardımı da yapabileceklerinin altını çizen Georgieva, bu yolla yoksul ülkelerin kaynaklarını borç ödeme yerine sağlık harcamaları, önleyici çalışmalar ve göçler gibi alanlarda kullanabileceklerini vurguladı ve ekledi: "Bu çerçevede, Birleşik Krallık'ın 195 milyon dolarlık desteğini büyük bir takdirle karşıladım; bu sayede, Felaketlerden Koruma ve Yardımlaşma Fonu'nun varlıkları 400 milyon dolara ulaştı; bu tür yardımlarla bu önemli kaynağı 1 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz" diye ekledi.

Bu yolla, IMF'in 189 üye ülkesine destek olarak uluslararası işbirliğinin değerini ortaya koyabileceklerini vurgulayan Georgieva, "Küresel ekonomiyi istikrara kavuşturup, yeniden sağlıklı günlerine ancak paylaşım, koordinasyon ve işbirliği döndürebilir" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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