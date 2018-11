"IMF'ye Ne Kadar Borcumuz Vardı" Sorusuna Cevap Alamayan Erdoğan, Partililere Sitem Etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'deki grup toplantısında konuştu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler yönelten Erdoğan, partililere "IMF borcu ne kadar?" sorusunu yöneltti.

Kimseden ses çıkmayınca "Boşuna anlatıyoruz" diyerek sitem eden Erdoğan, "Bak bu kadar anlatıyorum... 23.5 milyar dolar borcumuz vardı. 2013'te bunu sıfırladık. Şimdi bizim IMF'e borcumuz var mı, yok. Bay Kemal bunlar sizlerden geldi bize, sıfırladık" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Geçtiğimiz cumartesi günü önemli bir yıl dönümünü geride bıraktık. 3 Kasım itibarıyla göreve başlayan AK Parti iktidarının 17'nci yılına girdik. Milletimiz her seçimde tercihini AK Parti'den yana koyarak muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma isteğini göstermiştir.

16 yılda 14 seçimle milletimizin karşısına çıktık, her defasında durmak yok, yola devam mesajı aldık. Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserleri hatırladığımızda bu teveccühün boşa olmadığını görüyoruz.

"EĞİTİMİN BÜTÇESİNİ İLK SIRAYA ÇIKARTTIK"

Eğitim davası bu milletin asırlardır üzerinde durduğu ancak bir türlü istediği neticeyi alamadığı bir durumdur. Eğitimin bütçesini 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik. Demek ki 1'e 12. Sadece bu yıl 166 milyon ders kitabını ücretsiz dağıttık. Ben sizlere gerçekleri anlatıyorum. Havadan sudan konuşmuyorum. 75 üniversiteyi 206'ya çıkardık, biz bunu sağladık, okumayı da siz başaracaksınız.

"AĞABEYLERİMİZ BİZE SATMAZDI"

Bakınız ben size gerçekleri anlatıyorum. Sizlere havadan sudan konuşmuyorum. Öğrencilik yıllarımızda 70-75 kişilik sınıflarda biz okuduk ama ülkemin genelinde 100 kişilik sınıfların olduğunu da iyi biliyorum. Bunlar CHP'nin, diğerlerinin iktidarda olduğu dönemlerdi. Bunlardan böyle bir mirası devraldık. Hamdolsun bizim şimdi ortalamamız 30 civarında. Öğretmenlerimizin sayısını artırdık. Biz kitap alamıyorduk. Bu genç nesil teksir nedir onu da bilmez zaten ve ağabeylerimizden teksir kağıtlarını satın almak istediğimiz zaman ağabeylerimiz bize satmazdı.

"ÜNİVERSİTEYİ BİZ ONLARIN AYAĞINA GÖTÜRDÜK"

Biz, kuşe kağıtta, birinci hamur kağıtta ders kitaplarını sıraların üzerine koyduk, ücretsiz olarak öğrencilerimize bunları dağıttık. Bu bir ihale değildi, bu bir lütuf değildi. Bu sadece bizim milletimizin emanetini sahibine teslim etmekti. Iğdır'daki, Kars'taki, Muş'taki, Ağrı'daki, Hakkari'deki öğrencilerimizin, Ankara'ya, İstanbul'a şuraya buraya gelmesini değil, üniversiteyi biz onların ayağına götürdük.

"BİZ BUNU SAĞLADIK, OKUMAYI DA SİZ BAŞARACAKSINIZ"

Bir aralar sağ olsun bir dostumuzun lafı vardı; 'Oxford'u Hakkari'ye getirdiniz de okumadık mı' diye. Biz işte şimdi bunu yaptık. Biz oralara bu üniversitelerimizi getirdik ve 75-76 üniversiteden 206'ya çıkardık. Bununla ne yaptık? Hem eğitim öğretimin maliyetini düşürdük hem de artık müesseseler, fiziki imkanlar sizin önünüzde. Biz bunu sağladık, okumayı da siz başaracaksınız. Böylece üniversiteli öğrencilerimizin sayısını 1 milyon 650 binden 7 milyon 600 bine ulaştırarak neredeyse her bir evladımız için bu eğitim kapısının açık kalmasını sağladık.

"İNANIN BAY KEMAL'E SORSANIZ BUNU BİLMEZ"

Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi-burs rakamını, geldiğimizde ne veriliyordu 45 lira, şimdi 1 Ocak'tan itibaren bu rakam 500 lira. Ya kredi ya burs. Her müracaat edene bu verilecek. Ama bazı öğrencilerimiz nedense 'burs' diyor. Bak sen krediye de müracaat etsen şunu bilesin ki faiz uygulaması yok, size en düşük taksitlerle, sigortalı olarak işe girdiğin anda devlet bunu senden tahsil edecek. İster bursa müracaat et ister krediye ama et. İnanın Bay Kemal'e sorsanız bunu bilmez. Haberi yoktur. Ne oluyor, ne gidiyor bu ülkede haberi yoktur.

"BİZ DAMDAN DÜŞTÜK BAY KEMAL"

Bu Bay Kemal'in genel müdürlüğü döneminde ölülerimizi bile rehin aldılar SSK'nın genel müdürüydü. Her şeyden önce sağlık sistemini baştan sona değiştirdik. Bugün ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesinin dışında kalan kimse yoktur. Bir trafik kazası geçirdim Bolu Dağı'nda garibim Osman'ın eline ilaç şisesi verildi o tutuyor serumu biz 4 kişi minibüsün içinde yatıyoruz. Sigortalı mısın emekli misin diyor soruyor komada. Bay Kemal'in genel müdürlüğü buydu. Biz damdan düştük Bay Kemal.

"ŞİMDİ ŞEHİR HASTANELERİ GELİYOR"

Şimdi şehir hastaneleri geliyor. Şu ana kadar Yozgat Isparta Mersin Adana Kayseri ve Elazığ'da 6 şehir hastanesini hizmete aldık. Toplamda 44 bin 400 yatağa ulaşacak şehir hastanelerimizde sağlık hizmetinde vatandaşlarımızı bir üst sınıfa taşıyoruz.

"EMNİYET KONUSU ÖNCELİKLERİMİZİN BAŞINDA"

İnşa ettiğimiz 224 adalet sarayı ile yargı mensuplarımızın çalışma mekanlarını yapılan işin önemine uygun hale getirdik. Emniyet konusu önceliklerimizin başında yer almaya devam ediyor. Türkiye, terör örgütleriyle, çetelerle, uyuşturucu tüccarlarıyla, asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadelede tarihinin en başarılı neticelerini bizim dönemimizde almıştır.

"TEPELEDİK, TEPELİYORUZ, TEPELEYECEĞİZ"

Karanlık güçlerin beslediği büyüttüğü ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik tepeliyoruz tepeleyeceğiz. Sadece 2016 Temmuz ayından bu yana yapılan operasyonlarda yurt içinde 761 Kuzey Irak'ta 1092, Fırat Kalkanı'nda 3000 Zeytin Dalı Harekatı'nda 4500'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. FETÖ'den 15 bine yakını tutuklu 17 bine yakını hükümlü olarak cezalarını çekiyor.

"HAVALİMANLARIMIZIN SAYISINI 30 İLAVE İLE 56'YA ÇIKARDIK"

Ulaştırma AK Parti'nin en başarılı olduğu alanlardan biridir. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmir Sabuncubeli Tüneli, Ovit Tüneli gibi yüzlerce eseri ülkemize biz kazandırdık. Demiryollarında ülkemizi daha önce örneği olmayan hızlı trenlerle donatmaya başladık. Ülkemizdeki mevcut tren ağlarından bazılarını adeta sıfırdan yapmış gibi yeniledik. Havalimanlarımızın sayısını 30 ilave ile 56'ya çıkardık. Evinden çıkıyorsun 30 dakikada, bilemedin 45 dakikada havalimanındasın. Bizden önce gelen CHP zihniyeti ve diğerleri siz ne yaptınız ya? Bay Kemal çalışıyoruz, çalışıyoruz. Kıskansan da, patlasan da daha çok çalışacağız.

"CUMHURİYET'E BİR HEDİYEMİZ OLDU"

Cumhuriyetimizin 95'inci yılında açtığımız havalimanımız sayesinde bu alandaki gücümüzü başka bir boyuta çıkardık. Beyefendi ne diyor? Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Ankara'da yapılıyor diyor. Sen bizim birçok kutlamamıza katılmadın. Çıktın Tandoğan'da yürüdün falan. Senin hayatın böyle meşru olmayan yollarla geçti. Sen devlet adamı nedir bilmiyorsun, bunu yapamıyorsun. O gün o salonda 10 bine yakın vatandaşımızla kutladık. Orada Cumhuriyete bir hediyemiz oldu. Ne o? İstanbul Havalimanı. Sen o duyguyu yaşamaktan mahrum oldun. Olamazsın, nasibin yok, nasibin...

ET FİYATLARI KONUSUNDA RESTİ ÇEKTİ

Kısa zamanda hayvan ithaline ihtiyacımız olmayacak. Allah'ın izniyle vatandaşımıza ucuz eti yedirmeye devam edeceğiz. Et fiyatlarındaki talep artışın refah seviyemizin artması olarak görsem de fiyatların uygun olması için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gideriz. Zaman zaman bunu yapıyoruz ve piyasayı rahatlatıyoruz.

"BİZİM KARŞIMIZA DA BUNUN GİBİ BİR AVANE ÇIKTI"

Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Ancak biz bunları yaparken Türkiye'deki siyaset anlayışı ne yazık ki aynı gelişmeyi gösterememiştir. Anamuhalefet partisinin gerçekten çapsız, kifayetsiz tavrı ülkemizin en büyük handikabıdır. Halbuki insan şöyle siyaset meydanına çıktığında bir alternatif, bir rakip görmek istiyor. Bizim karşımıza da çıka çıka CHP ve onun başındaki Kılıçdaroğlu gibi bir avane çıktı.

"BİZİM KARŞIMIZA ÇIKA ÇIKA BİR AVANE ÇIKTI"

Ana muhalefet partisinin çapsız kalitesiz içi de altı da boş siyaset tarzı ülkemizin en büyük handikabıdır. İnsan siyaset arenasına çıktığında en büyük alternatifi az çok ele gelecek bir rakip görmek istiyor. Güçlü muhalefetiniz yoksa demokrasi güç bulamaz. Bizim karşımıza da çıka çıka CHP ve onun başındaki bir avane çıktı. Ülkemiz ve milletimiz adına üzülüyoruz. Bu zat CHP'nin belediyecilikte başarılarını anlatırken Muğla Büyükşehir Belediye başkanını örnek veriyor. Her yeri kreşlerle donattığını söylüyor. Arkadaşlar araştırdılar. Büyükşehir belediyesinin yaptırdığı tek bir okul dahi bulamadılar. Hatta Muğla'nın yerel basını da seferber olmuş fakat eserlerden hiçbirini ortaya çıkartamamışlar. Artık psikiyatrist mi olur yoksa Pensilvanya'daki şarlatan mı olur sorunu çözecek birisini bulup bu işi bir neticeye bağlarla herhalde. Bu zatın yalanlarını ortaya dökmekten tazminat almaktan yoruldum."