IMF, belirsizlik nedeniyle Afganistan'ın IMF kaynaklarına erişimini kesti
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IMF, belirsizlik nedeniyle Afganistan'ın IMF kaynaklarına erişimini kesti

IMF, belirsizlik nedeniyle Afganistan'ın IMF kaynaklarına erişimini kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Afganistan'daki belirsizlik nedeniyle ülkenin IMF kaynaklarına erişimini kestiği bildirildi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Afganistan'daki belirsizlik nedeniyle ülkenin IMF kaynaklarına erişimini kestiği bildirildi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından birçok ülke ve uluslararası topluluk harekete geçti. Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan'daki belirsizlik nedeniyle ülkenin IMF kaynaklarına erişimini keserek, bunun nedeninin Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından hükümetin tanınması konusunda netlik olmamasından kaynaklandığını belirtti.

IMF'nin kararının ardından Taliban'ın IMF tarafından önümüzdeki hafta Afganistan'a dağıtılması planlanan 400 milyon dolardan fazla acil rezerve erişemeyeceği aktarıldı.

İsmi açıklanmayan bir IMF sözcüsü, "Her zaman olduğu gibi, IMF'ye uluslararası toplumun görüşleri rehberlik ediyor. Şu anda uluslararası toplumda Afganistan'daki bir hükümetin tanınması konusunda bir netlik eksikliği var ve bunun sonucunda ülkenin SDR'lere veya diğer IMF kaynaklarına erişimi yok" dedi.

Öte yandan ABD, Taliban'ın önceki hükümetten kalan paraya erişimini kısıtlamak adına ABD bankalarında bulunan Afganistan ulusal rezervlerine ait banka hesaplarını dondurduğu iddia edilmiş, kararın ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Bakanlığa bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi yetkilileri tarafından alındığı aktarılmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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