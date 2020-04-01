IMF: Bazı bankacılık sistemlerinin yardıma ihtiyacı olabilir
IMF, koronavirüs salgınının uzun sürmesi durumunda bazı ülkelerin bankacılık sistemlerinin ağır bir şekilde etkilenebileceğini ve yeniden yapılandırılmalarının gerekebileceğini bildirdi.
01.04.2020 08:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:26
IMF, koronavirüs salgınının uzun sürmesi durumunda bazı ülkelerin bankacılık sistemlerinin ağır bir şekilde etkilenebileceğini ve yeniden yapılandırılmalarının gerekebileceğini bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com