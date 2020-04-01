IMF: Bazı bankacılık sistemlerinin yardıma ihtiyacı olabilir IMF, koronavirüs salgınının uzun sürmesi durumunda bazı ülkelerin bankacılık sistemlerinin ağır bir şekilde etkilenebileceğini ve yeniden yapılandırılmalarının gerekebileceğini bildirdi.

IMF, koronavirüs salgınının uzun sürmesi durumunda bazı ülkelerin bankacılık sistemlerinin ağır bir şekilde etkilenebileceğini ve yeniden yapılandırılmalarının gerekebileceğini bildirdi. Kaynak: Dunya.com