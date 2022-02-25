IMF Başkanı'ndan Rusya'ya yaptırımların krizin ekonomik etkisini artıracağı uyarısı - Haberler

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IMF Başkanı'ndan Rusya'ya yaptırımların krizin ekonomik etkisini artıracağı uyarısı

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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IMF Başkanı'ndan Rusya'ya yaptırımların krizin ekonomik etkisini artıracağı uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Rusya'ya yönelik yaptırımların enerji ve tahıl fiyatlarına yansıyarak krizin ekonomik etkilerine katkıda bulunacağını ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Rusya'ya yönelik yaptırımların enerji ve tahıl fiyatlarına yansıyarak krizin ekonomik etkilerine katkıda bulunacağını ifade etti.

Georgieva, video konferans yöntemiyle düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşananların Ukrayna ekonomisi üzerinde etkileri olacağını belirten Georgieva, ancak etkilerin "Ukrayna'nın ötesine geçeceğini" vurguladı.

Georgieva, "Yaptırımlar açısından atılan adımları gördük. Bu, krizin ekonomik etkisine katkıda bulunacaktır. Öncelikle enerji fiyatları ile tahıl fiyatlarına yansıyarak artan enflasyon endişesini artıracaktır." dedi.

Yaptırımların finansal sistemin işleyişi için de etkileri olacağına değinen Georgieva, belirsizliğin gelişen piyasalara olan güveni etkilediğini kaydetti.

Georgieva, artan bölgesel gerilimlerin Ukrayna'yı çevreleyen ülkeler üzerinde de ekonomik bir etkiye sahip olabileceğini aktardı.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Uluslararası Para Fonu, Ukrayna, Enerji, Rusya, Ekonomi, Haberler

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