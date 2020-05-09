IMF Başkanı'ndan küresel ekonomi uyarısı: Tahminlerimiz daha da kötüleşebilir
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IMF Başkanı'ndan küresel ekonomi uyarısı: Tahminlerimiz daha da kötüleşebilir

IMF Başkanı'ndan küresel ekonomi uyarısı: Tahminlerimiz daha da kötüleşebilir
09.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:40

Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik tahminlerin daha da düşürebileceğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik tahminlerin daha da düşürebileceğini söyledi. Georgieva ayrıca, ABD ile Çin'e koronavirüs salgınında ekonomik toparlanmayı zayıflatabilecek bir ticaret savaşını alevlendirmeme uyarısında bulundu.

Avrupa Üniversitesi Enstitüsü tarafından internet üzerinden düzenlenen bir etkinliğe katılan IMF Başkanı, son ekonomik verilerin IMF'nin zaten kötümser olan 2020'de yüzde 3'lük küçülme tahmininden daha kötü olduğunu belirtti.

Georgieva "Yakın vadede tıbbi çözümler gözükmediğinden, maalesef bazı ekonomiler için daha kötü senaryolar yaşanabilir. Bu virüsün davranışı konusundaki bilinmeyenler, tahminler için ufku karartıyor" dedi.

IMF'nin küresel ekonomideki yüzde 3'lük daralma tahmini 1930'ların Büyük Bunalımından bu yana en sert düşüşü.

IMF, 2021'de ekonominin kısmen toparlanacağını tahmin etmekle birlikte, salgına bağlı olarak sonuçların çok daha kötü olabileceği uyarısında da bulunmuştu.

Dünyanın en büyüğü olan ABD ekonomisi, salgınla mücadele için konulan kısıtlamalardan büyük darbe aldı.

Resmi verilere göre işsizlik oranları geçen ay yüzde 14,7'ye çıkarken, Beyaz saray bu oranın Mayıs'ta yüzde 20'yi bulabileceğini söyledi.

Çin - ABD ticaret savaşı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in virüsün ortaya çıkması sonrası yaşananlar için yeni gümrük vergileri koyarak cezalandırmakla tehdit etmişti.

Trump ayrıca Çin ile yapılan 1. aşama ticaret anlaşmasına da son verebileceğini söyledi.

Üst düzey ABD'li ve Çinli yetkililer, ticaret anlaşmasına devam edeceklerini vurgularken, bazı gözlemciler Çin'in Amerikan ürünleri alma taahhüdünde, ilk yıl için öngörülen 2017 seviyelerinden 77 milyar dolar daha fazlasını satın alma vaadinde çok geride kaldığını söylüyor.

IMF Başkanı Georgieva, korumacı ekonomilere dönüşün, kritik bir dönemde ekonomik toparlanmayı zayıflatabileceği uyarısı yaptı.

Georgieva IMF'nin yardım isteyen 103 ülkeden 50'sine acil fon sağladığını belirtti.

IMF Başkanı yoksul ülkelerdeki ölü sayısının zengin ülkelere kıyasla daha az olmasına rağmen, ülke dışında çalışanların yolladığı para ve hammadde fiyatlarındaki sert düşüşlerin yoksul ülkeleri yüksek risk altına soktuğunu vurguladı.





BBC

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