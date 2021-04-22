IMF Başkanı Georgieva'dan G20'ye "karbon fiyat tabanı belirlemeleri" çağrısı
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IMF Başkanı Georgieva'dan G20'ye "karbon fiyat tabanı belirlemeleri" çağrısı

IMF Başkanı Georgieva'dan G20'ye 'karbon fiyat tabanı belirlemeleri' çağrısı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, iklim değişikliğiyle mücadelede sağlam karbon fiyatlandırmasının gerekli olduğunu belirterek, G20 ülkelerine uluslararası karbon fiyat tabanı belirleme çağrısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, iklim değişikliğiyle mücadelede sağlam karbon fiyatlandırmasının gerekli olduğunu belirterek, G20 ülkelerine uluslararası karbon fiyat tabanı belirleme çağrısında bulundu.

ABD'nin ev sahipliğinde 40 ülke liderinin katıldığı sanal İklim Zirvesi'nde konuşan Georgieva, IMF olarak iklim değişikliğine makroekonomik ve finansal istikrar ile büyüme ve istihdam konularındaki çalışmaların merkezi olarak baktıklarını söyledi.

Georgieva, iklim değişikliğinin ekonomilerin işleyişi için büyük risk oluşturduğunu, aynı zamanda ekonomiyi dönüştüren yatırımlar ve yeşil istihdam için de inanılmaz fırsatlar sunduğunu aktardı.

Yeni iklim ekonomisine geçişi hızlandırmak için yapılması gerekenleri anlatan Georgieva, sağlam bir karbon fiyatlaması olması gerektiğini vurguladı.

Georgieva, karbon fiyatlamasının ivme kazandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Artık birçok işletme, modellerinde gölge karbon fiyatı kullanıyor. 60'tan fazla fiyatlandırma planı uygulandı. Ancak ortalama küresel fiyat şu anda ton başına 2 dolar ve Paris Anlaşması'nın hedefleri doğrultusunda emisyonları azaltmak için 2030 yılına kadar ton başına 75 dolara çıkması gerekiyor. Harekete geçme aciliyeti nedeniyle, G20 gibi büyük yayıcılar arasında uluslararası bir karbon fiyatı tabanı öneriyoruz."

"Finansman akışını Paris Anlaşması ile uyumlu hale getiriyoruz"

Dünya Bankası Başkanı David Malpass da İklim Değişikliği Eylem Planı'nı yayımladıklarını belirterek, hedeflere ulaşmak için iklim finansmanını önceliklendireceklerini ve artıracaklarını anlattı.

Malpass, finansman akışını Paris Anlaşması ile uyumlu hale getirdiklerini ifade etti.

Fosil yakıt sübvansiyonlarını azaltmak için ülkelerle birlikte çalıştıklarını aktaran Malpass, bazı ülkelerin karbon üzerinden vergi uygulamak isteyeceğini ve başka yerlerden vergileri düşürebileceğini kaydetti.

Malpass, doğa temelli çözümler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının her birinin kilit bir rolü olduğunu vurgulayarak, bankanın planının önemli unsurlarından birinin, kömürden uygun fiyatlı ve sürdürülebilir enerjiye geçişi desteklemek olduğunu dile getirdi.

Orta gelirli ülkelerin ek desteğe ihtiyacı olacağına işaret eden Malpass, yeşil tahviller, mavi tahviller ve finansal yeniliklerin önemli bir rol oynadığını anlattı.

Malpass, "Amacımız, yeşil, dayanıklı ve kapsayıcı kalkınmaya yönelik en olumlu etkiyi yaratacak şekillerde destek sağlamak ve hızlı eylemde bulunmaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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