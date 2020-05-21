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IMF Başkanı Georgieva'dan bankalara "temettü ve geri alımları durdurun" çağrısı Açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bankalara temettü ve hisse geri alımlarını durdurma çağrısında bulundu.

IMF Başkanı Georgieva'dan bankalara
21.05.2020 19:35 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:35

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bankalara temettü ve hisse geri alımlarını durdurma çağrısında bulundu.

Georgieva, Financial Times için kaleme aldığı makalede, 2008 finansal krizinden sonra küresel regülatörlerin bankalardan yüksek kaliteli sermaye ve likidite tamponlarını artırmalarını talep ettiğini ve bunun finansal sistemin direncini önemli ölçüde güçlendirdiğini hatırlattı.

Bazı gözlemcilerin söz konusu tamponları Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine karşı bir siper olarak gördüğüne değinen Georgieva, yeni kredileri desteklemek için güçlü sermaye ve likidite pozisyonlarının önemli olduğunu vurguladı.

Georgieva, banka tamponlarını güçlendirmek için gerekli adımlardan birinin devam eden operasyonlardan elde edilen kazançları korumak olduğunu aktardı.

Bankalara temettü ve geri alımları durdurma çağrısında bulunan Georgieva, "IMF çalışanları, sistematik olarak önemli 30 küresel bankanın geçen yıl yaklaşık 250 milyar dolarlık temettü dağıttığını ve geri alım yaptığını hesapladı. Bu yıl sistemde sermaye oluşturmak için kazançlarını korumalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, bankaların temettü dağıtmayıp kazançlarını korumasının hissedarlar için olumlu sonuçları olmadığını belirterek, ani ekonomik daralma karşısında bankaların sermaye tabanını daha da güçlendirmek için bunun önemli olduğunun altını çizdi.

Bazı ülkelerde bankaların gönüllü olarak temettüleri ve hisse geri alımlarını askıya aldığını aktaran Georgieva, kolektif kararların önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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