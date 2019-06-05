IMF: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları dünya ekonomisini tehdit ediyor
Uluslararası Para Fonu (IMF), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki mevcut tehdide dayalı tarifelerin küresel ekonomik kazanımı 2020'ye kadar yüzde 0.5 azaltabileceğine dair uyarıda bulundu.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki mevcut tehdide dayalı tarifelerin küresel ekonomik çıktıyı 2020'ye kadar yüzde 0.5 azaltabileceğine dair uyarıda bulundu.
Finans liderleri Japonya'da hafta sonu gerçekleşecek G20 toplantılarına hazırlanırken IMF Genel Müdürü Christine Lagarde, G20 maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri için hazırladığı bilgilendirme notu için IMF bloğunda yazdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu