IMF: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları dünya ekonomisini tehdit ediyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki mevcut tehdide dayalı tarifelerin küresel ekonomik kazanımı 2020'ye kadar yüzde 0.5 azaltabileceğine dair uyarıda bulundu.

IMF: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları dünya ekonomisini tehdit ediyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki mevcut tehdide dayalı tarifelerin küresel ekonomik çıktıyı 2020'ye kadar yüzde 0.5 azaltabileceğine dair uyarıda bulundu.

Finans liderleri Japonya'da hafta sonu gerçekleşecek G20 toplantılarına hazırlanırken IMF Genel Müdürü Christine Lagarde, G20 maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri için hazırladığı bilgilendirme notu için IMF bloğunda yazdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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