İMEP Teknik Şartname Hazırlama ve Yaklaşık Maliyet Hesaplama Eğitimi Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen "İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı" (İMEP) kapsamında program ortağı kurumlardan görevlendirilen öğretmenlerin katılımı ile "Teknik Şartname Hazırlama...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen "İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı" (İMEP) kapsamında program ortağı kurumlardan görevlendirilen öğretmenlerin katılımı ile "Teknik Şartname Hazırlama ve Yaklaşık Maliyet Hesaplama Eğitimi" 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde Ankara'da düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmaları Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü adına Proje Koordinatörü Dr. Balkır Özünlü ve Programın Modül Lideri ve Saha Koordinatörü İzzet Çevik tarafından gerçekleştirildi.

İki günlük eğitim süresince mal ve hizmet alım ihale süreçlerine ilişkin konular Eğitmen Ömer Özgören tarafından ele alındı. Etkinliğin çalıştay bölümünde eğitici eşliğinde gruplar teknik şartname örnekleri hazırlayarak, teorik bilgilerini uygulayarak pekiştirme fırsatı buldular. Eğitim sonunda katılımcılara "katılım belgeleri" takdim edildi.

Kaynak: Habermetre