İMEP Kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Mesleki Eğitim Kurumlarına Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimleri Tamamlandı
Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve TESK işbirliğinde Expertise France ve EDUSER uygulama ortaklığında yürütülen İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında 12 il 36 mesleki...
Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve TESK işbirliğinde Expertise France ve EDUSER uygulama ortaklığında yürütülen İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında 12 il 36 mesleki eğitim kurumunda görev yapan yönetici ve öğretmenlere yönelik olarak "Kapasite Geliştirme" eğitimlerinin sonuncusu 05-28 Ekim 2021 tarihleri arasında Hatay ilinde gerçekleştirildi.
Söz konusu eğitimlere Adana, Gaziantep, Hatay ve Mersin illeri program kurumlarında görev yapan 25 yönetici, 39 koordinatör öğretmen ve 23 genel bilgi dersi öğretmeninin katılım sağladı.
Böylece Mesleki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve eğitimci kadro olmak üzere toplamda 244 personelin hizmet sunma niteliğine katkı sağlanmış oldu. Bu amaçla eğitim ihtiyaç analizleri sonuçlarına göre tasarlanan eğitim programı kapsamında uzman eğitmenler tarafından;
Çıraklık eğitimi ve mevzuattaki yeni gelişmeler
Çıraklık eğitiminde paydaşlarla ve ailelerle iş birliği
E-MESEM programı ve kullanımı
Sunu hazırlama ve sunum teknikleri
Ergen psikolojisi ve Z kuşağı
Sosyal uyumun güçlendirilmesi
Eğitimde sosyal içerme
Uzaktan eğitim/BİT
Çıraklık eğitiminde yenilikçi araç-gereç kullanımı
Bireysel görüşme teknikleri" konularına yer verildi.
Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.