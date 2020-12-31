IMEI numarası kontrolü için Tek Pencere Sistemi'nden BTK'ye başvurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

IMEI numarası kontrolü için Tek Pencere Sistemi'nden BTK'ye başvurulacak

31.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:59
IMEI numarası kontrolü için Tek Pencere Sistemi'nden BTK'ye başvurulacak

IMEI numarasını haiz eşyanın serbest dolaşıma girişi veya geçici ithalatı öncesinde söz konusu numaranın uygunluk kontrolü için beyan sahibi tarafından ve Tek Pencere Sistemi üzerinden BTK'ye başvuru yapılacak.

IMEI numarasını haiz eşyanın serbest dolaşıma girişi veya geçici ithalatı öncesinde söz konusu numaranın uygunluk kontrolü için beyan sahibi tarafından ve Tek Pencere Sistemi üzerinden BTK'ye başvuru yapılacak.

Ticaret Bakanlığının Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'nin 3'üncü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, IMEI numarasını haiz eşyanın serbest dolaşıma girişi veya geçici ithalatı öncesinde IMEI numarasının uygunluk kontrolü için beyan sahibince ve Tek Pencere Sistemi üzerinden BTK'ye başvurulacak.

BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu sonuçlanması halinde uygunluk yazısı verilecek. Beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası gümrük beyan sistemine girilecek ve beyannamenin tescilinde gümrük idaresince söz konusu yazı aranacak.

IMEI numarasını haiz eşyaya ilişkin olarak tebliğ hükümlerine uygun işlem yapmaktan ithalatçı sorumlu olacak. Numaranın beyan edilmemesi halinde, eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair gümrük idaresince ayrıca araştırma yapılmayacak.

Uygunluk yazısı, beyan edilen IMEI bilgilerine göre, GSMA verileri esas alınarak cihazlara ait IMEI numaralarının marka ve model bilgileriyle tutarlılığı ile kayıp, çalıntı ve IMEI bilgisi değiştirilmiş olma durumu kontrol edilerek düzenlenecek.

Söz konusu yazı, ürün güvenliği ve denetimine ilişkin mevzuat ve diğer mevzuatlar kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmeyecek, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmeyecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mehmet Nuri Hulusi Akar Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Akalın Burak Özçivit Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Metin Oktay Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: IMEI numarası kontrolü için Tek Pencere Sistemi'nden BTK'ye başvurulacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 17:03:32. #1.14#
title