IMEI numaralı mobil cihazların ticaretinde BTK'ya başvurulacak
Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya (IMEI) haiz eşyanın ihracatı ve serbest dolaşıma girişi öncesinde, uygunluk kontrolü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvuru yapılacak.
Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya (IMEI) haiz eşyanın ihracatı ve serbest dolaşıma girişi öncesinde, uygunluk kontrolü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvuru yapılacak.
Kaynak: Dunya.com
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