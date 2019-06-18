IMEI numaralı mobil cihazların ticaretinde BTK'ya başvurulacak

Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya (IMEI) haiz eşyanın ihracatı ve serbest dolaşıma girişi öncesinde, uygunluk kontrolü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvuru yapılacak.

IMEI numaralı mobil cihazların ticaretinde BTK'ya başvurulacak

Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya (IMEI) haiz eşyanın ihracatı ve serbest dolaşıma girişi öncesinde, uygunluk kontrolü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvuru yapılacak.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et