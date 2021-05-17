İmece usulü su kanalı temizliği

Bitlis'in Tatvan ilçesinin Yelkenli köyünde vatandaşlar, her sene ilkbahar aylarında tarlalarına su götürmek için tıkanmış olan su kanalını imece usulüyle temizliyorlar.

Bitlis'in Tatvan ilçesinin Yelkenli köyünde vatandaşlar, her sene ilkbahar aylarında tarlalarına su götürmek için tıkanmış olan su kanalını imece usulüyle temizliyorlar.

Tatvan ilçesinin 500 nüfuslu Yelkenli köyü sakinleri, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sulama kanalında temizlik başlattı. Yaklaşık 8 kilometrelik alanda kazma ve kürek kullanarak imece usulü temizlik yaptıklarını anlatan vatandaşlar, insan gücüyle kanalı temizlemenin zor olduğunu, betonarme kanal yapılmasının işlerini kolaylaştıracağını söylediler.

Yıllardır kanal temizleme işini bir gelenek haline getirdiklerini ifade eden Recep Yaşık adlı vatandaş, "Bizler elbirliği ile köyümüzdeki tarlalara su götürmek için çabalıyoruz. Bu bizim atalarımızdan kalan bir adettir. Su sıkıntımızın çözüme kavuşmasını umuyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı