İmece usulü kar temizliği - Haberler
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İmece usulü kar temizliği

İhlas Haber Ajansı, Eren Elyesa Polat - Yerel
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İmece usulü kar temizliği Denizli'de yoğun kar yağışının ardından okul ve bazı evlerin çatılarında, imece usulü kar temizliği yapıldı.

ÇAMELİ, DENİZLİ (İHA) - İmece usulü kar temizliği

DENİZLİ - Denizli'de yoğun kar yağışının ardından okul ve bazı evlerin çatılarında, imece usulü kar temizliği yapıldı.

Kar yağışının yoğun olduğu ilçelerden Çameli'de vatandaşlar zorlu yaşama ayak uydurmaya çalışıyor. Geçen hafta yoğun görülen yağışla biriken karlar henüz erimeden gece saatlerinde üzerine yeni bir yağış daha oldu. Kar tabakasının kalınlığı da çatıların taşıyamayacağı seviyeye ulaştı. Olumsuz şartlardan sonra ilçede köy konakları, cami ve okul binasının çatısında kar temizliği için seferberlik ilan etti. Mahalle sakinlerinin eski bir gelenek olan imece usulü çalışmasıyla, muhtemel bir göçmenin önüne geçmek için çatılarında biriken kalın kar tabakasını temizledi.

İmece usulü kar temizliği

İmece usulü kar temizliği

İmece usulü kar temizliği

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Yerel

Denizli, Çameli, kar, Yerel, Haber

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