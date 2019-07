İmece usulü çeltik üretiyorlar

SELMAN TÜR - Batman'ın Gercüş ilçesinin Gönüllü ve Akyar köylerindeki vatandaşlar arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin çalışamadığı tarlalarda imece usulü üretim yapıyor.

Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin girmediği Gercüş ilçesindeki bazı tarlalarda çeltik ekiminde geleneksel yöntemler kullanılıyor.

Gönüllü ve Akyar köylerinde 50 dönüm alanda üretilen çeltik ekiminde de dayanışmanın güzel bir örneği yaşanıyor.

Günün ilk ışıklarıyla tarlaya gelen üreticilerden kimi araziyi sularken kimi sabanla toprağı sürüyor, bazıları ise küreklerle çeltik havuzları açıyor.

Her gün bir üreticinin tarlasında çalışma yürütülürken, tarlaların sürülmesinde kara saban da kullanılması köylerde nostaljik görüntü oluşturuyor.

"Birbirimize yardım ederek pirinç ekimi yapıyoruz"

Köylülerden Hakan Kavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılda iki çeşit pirinç ektiklerini söyledi.

"Bütün köylüler bir araya gelip, birbirimize yardım ederek pirinç ekimi yapıyoruz. 3 ay sonra yine hep birlikte hasada başlıyoruz." diyen Kavak, ilk ekimden 3 ay sonra ürünü biçtiklerini daha sonra diğer ekimin yapıldığını ifade etti.

Kavak, yılda iki defa 3 ve 6 aylık olmak üzere pirinç ekimi yaptıklarını dile getirerek, ürettikleri pirincin çok lezzetli olduğunu anlattı.

Çiftçilerden Nezir Kardaş da el birliğiyle her gün bir köylünün tarlasını ektiklerini belirtti.

Tamamen yerli tohum kullandıkları için pirincin tadının çok güzel olduğuna değinen Kardaş, "Arazi engebeli olduğu için traktörle giremiyoruz. O yüzden hayvanlarla sürüyoruz. Her gün bir köylüye yardım ediyoruz. Her gün birinin arazisine gidiyoruz. Sabah erken saatlerde işe başlıyor, saat 13.00-14.00'e kadar tarlada işimizi bitiyoruz." diye konuştu.

Mustafa Kavak ise sabah 04.00 gibi tarlada çalışmaya başladıklarını, dayanışma ile işlerini kısa sürede tamamladıklarını aktardı.

Kavak, çeltik ekimindeki dayanışmayı 3 ay sonra ürünü topladıklarında da sergilediklerini dile getirdi.

