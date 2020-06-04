İMECE: Türkiye'nin İlk Yüksek Çözünürlüklü Uydusu Fırlatılmaya Hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İMECE: Türkiye'nin İlk Yüksek Çözünürlüklü Uydusu Fırlatılmaya Hazır

Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin montajının tamamlandığı ve önümüzdeki yıl uzaya fırlatılmak için hazırlandığı belirtildi.

İMECE: Türkiye'nin İlk Yüksek Çözünürlüklü Uydusu Fırlatılmaya Hazır
04.06.2020 19:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:51

Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin montajının tamamlandığı ve önümüzdeki yıl uzaya fırlatılmak için hazırlandığı belirtildi. Son montajının, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirildiği İmece, ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu olma özelliğini taşıyor.

Testlerin başarıyla sonuçlanmasından sonra son üretim aşamasına geçileceği ve İmece'nin önümüzdeki yıl uzaya gönderilmesinin planlandığı ifade edildi. Koronavirüs salgınına rağmen, Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü gözlem uydusunun 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığı belirtildi.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü yetkilileri tarafından çalışmalar ile ilgili bilgilerin verildiği toplantıda, İmece'nin son montajı da gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla ilgili görüşlerini paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Milli Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen İmece'nin ısıl testlerine başlanacağını ifade etti. Gerçekleştirilecek testlerin Eylül ayına kadar başarıyla sonuçlanmasının ardından, İmece'nin 2021 yılı içerisinde uzaya gönderilmesi için son montajının gerçekleştirileceğini belirten Varank, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir diğer uydu olan Türksat 6A içinde 2022 yılında uzaya gönderilmesi için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

İMECE Test Süreci için Hazır

Uzay alanında kazanılan pek çok kabiliyetin sanayii ve teknoloji gibi çok çeşitli alanlarda da kullanılabildiğini ifade eden Varank, sadece yerli ve milli kaynakları kullanarak uyduların geliştirilmesinin çok önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Çalışmalarla ilgili görüşlerini paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ise yerli ve milli uyduların gelişen Türkiye'nin altyapısında çok önemli bir yeri olduğunu, çok daha büyük projelerin geliştirilebilmesi için her zaman destekçi olduklarını belirtti.

İmece Uydusu Yöneticisi Emir Serdar Aras, uydunun test çalışmaları için hazır olduğunu, uzay şartlarında testlerin gerçekleştirileceğini ifade etti. Öncelikle vakumlu ortamda ısıl koşullarına dayanıklılığın test edileceğini belirten Aras, daha sonra uydu üzerindeki titreşimin dünya üzerinde test edileceği bilgisini verdi. Aras, 2020 yılının Eylül ayına kadar testleri başarılı bir şekilde bitirip, uydunun uçuş modelinin montaj faaliyetlerine başlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Haber
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Haber
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü Haber
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Kenan Doğulu Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Malcolm Thomas Mehmet Aurelio Robert Prosinecki
Daha Fazla Libya Antalya Türk Lirası Resmi Gazete
Şu an buradasınız: İMECE: Türkiye'nin İlk Yüksek Çözünürlüklü Uydusu Fırlatılmaya Hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 19:51:35. #1.15#
title