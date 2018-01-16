Imeak Üyeleri Marmaris'i Ziyaret Etti

IMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Marmaris'te denizcilerle bir araya geldi.

IMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri,Deniz Ticaret Odası denizci üyeleriyle Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Siteler Mahallesi'nde bulunan bir otelde bir araya geldi. Burada üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda üyelerin sorunları dinlenildi. Daha sonra IMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri Bozburun Mahallesi'ne bulunan denizci esnafıyla bir araya gelindi. Buradaki toplantı da üyeler yoğun bir katılım gösterdi.Üyelerin sorunları dinleyen yetkililer daha sonra Deniz Ticaret Odası Bozburun Çok Programlı Lisesi'ni gezdiler.

Toplantılara Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan,Türkiye Denizcilik Sektör Meclis Başkanı Erol Yücel Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete,Tüek Deniz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve DTO Yönetim Kurulu Üyesi Sualp Ürkmez,DTO Meclis Üyesi Erbil Özkaya,İMEAK Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi ve denizciler katıldı. - MUĞLA