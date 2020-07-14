İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, "15 Temmuz'da yaşanan acıların benzerlerini yaşamamak için bu hain girişimi hiçbir zaman unutmamalı, ülkemizin geleceğine kasteden şer odaklarına karşı cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için etkin ve kararlı şekilde...

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, "15 Temmuz'da yaşanan acıların benzerlerini yaşamamak için bu hain girişimi hiçbir zaman unutmamalı, ülkemizin geleceğine kasteden şer odaklarına karşı cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için etkin ve kararlı şekilde mücadelemizi her zaman sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kıran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kıran, demokrasi tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olan nitelendirdiği 15 Temmuz'un, yıllardır devletin sinesine sinsice yuvalanmış karanlık bir terör örgütünün, Türkiye sınırları dışındaki destekçileri ile birlikte Tük bayrağına, hak ve özgürlüklere kastetme girişimi olduğunu aktardı.

O gece kadın erkek, genç yaşlı Türk milletinin sokaklara döküldüğünü hatırlatan Kıran, şunları kaydetti:

"Türk milleti, demokrasimize kast eden bu hain saldırıyı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, kararlılığı ve direktifleriyle bertaraf etmeyi başarmıştır. 15 Temmuz'da yaşanan acıların benzerlerini yaşamamak için bu hain girişimi hiçbir zaman unutmamalı, ülkemizin geleceğine kasteden şer odaklarına karşı cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için etkin ve kararlı şekilde mücadelemizi her zaman sürdürmeliyiz.

Biz, bir ve birlik içinde olduğumuz sürece ülkemizin jeopolitik konumu, üretim kabiliyeti ve potansiyel insan gücüyle ilerlemesini hiçbir güç durduramayacaktır. Bu vesileyle, 15 Temmuz'da vatanı ve bayrağı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Allah, milletimize bir daha böyle ihanetler ve acılar yaşatmasın."

Kaynak: AA