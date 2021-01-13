İMEAK Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Açıklaması
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İMEAK Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Açıklaması

13.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:58
İMEAK Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Açıklaması

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Erdem, "Dünya değişti, daraldı, gemi sistemleri, ticaret değişti.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Erdem, "Dünya değişti, daraldı, gemi sistemleri, ticaret değişti. Herkes telefonda istediğini yapabilecek duruma geldi. Artık eski bir dünya yok." dedi.

Erdem, Ereğli ilçesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de çoğu tersanelerin sipariş alamama durumuna geldiğini, Yalova ve Tuzla tersanelerinde ise sipariş sayısının oldukça düşük olduğunu belirtti.

Ereğli tersaneler bölgesinde 2009 yılında 9 bin 500 kişinin istihdam edildiğini, bu sayının günümüzde ise 450'lere gerilediğini anlatan Erdem, Çin ve Hindistan'ın ithalat ve ihracatındaki daralma ve küçülmesinin bu krizin en büyük etkeni olduğunu söyledi.

Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de gemi inşa sanayisinin durma noktasına geldiğini bildiren Erdem, "Dünya değişti, daraldı, gemi sistemleri, ticaret değişti. Herkes telefonda istediğini yapabilecek duruma geldi. Artık eski bir dünya yok." ifadelerini kullandı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da başta tersaneler olmak üzere ilçenin sorunlarını çözümü noktasında bir araya geldiklerini söyledi.

AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ise ilçenin sorunlarının çözümü için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Toplantıya, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın yanı sıra kurum ve kuruluşların yöneticileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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