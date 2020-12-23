İMDER Başkanı Yıldırım'dan demir ve beton üreticilerine tepki

İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, demir ve beton üreticilerinin yüksek oranda zam yaptığını savunarak bunun sektöre zarar vereceğini belirtti.

İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, demir ve beton üreticilerinin yüksek oranda zam yaptığını savunarak bunun sektöre zarar vereceğini belirtti.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 2020 yılında 11 aylık dönemde 2 milyon 464 gayrimenkulün satıldığını, özellikle 1 Haziran'dan sonra düşen konut kredisi faizlerinin inşaat sektörünü canlandırdığını belirtti.

Gayrimenkul satışlarında her yıl olduğu gibi bu dönemde bir yavaşlama yaşandığını bildiren Yıldırım, bu durumun inşaat sektörünü etkileyeceğini kaydetti.

Yıldırım, müteahhitlerin artan maliyetler ve arsa bulma sorunlarının olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Demir ve beton üreticileri zam konusunda adeta birbirleriyle yarışıyor. Genel piyasa koşullarında yaptığınız makul zamlarla ilgili geçmişte ağzımızı açıp tek kelime etmedik. Bu astronomik zamlar sektörümüze zarar verecek."

Arsa sorununun çözümü için de yeni imar adalarının açılmadığını, gecekondu tabir edilen bölgelerle ilgili bir düzenleme yapılmadığını iddia eden Yıldırım, İzmir için 30 Ekim'de yaşanan depremin ardından bir an önce yol haritası hazırlanması gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz