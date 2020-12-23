İMDER Başkanı Yıldırım'dan demir ve beton üreticilerine tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İMDER Başkanı Yıldırım'dan demir ve beton üreticilerine tepki

23.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:18
İMDER Başkanı Yıldırım'dan demir ve beton üreticilerine tepki

İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, demir ve beton üreticilerinin yüksek oranda zam yaptığını savunarak bunun sektöre zarar vereceğini belirtti.

İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, demir ve beton üreticilerinin yüksek oranda zam yaptığını savunarak bunun sektöre zarar vereceğini belirtti.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 2020 yılında 11 aylık dönemde 2 milyon 464 gayrimenkulün satıldığını, özellikle 1 Haziran'dan sonra düşen konut kredisi faizlerinin inşaat sektörünü canlandırdığını belirtti.

Gayrimenkul satışlarında her yıl olduğu gibi bu dönemde bir yavaşlama yaşandığını bildiren Yıldırım, bu durumun inşaat sektörünü etkileyeceğini kaydetti.

Yıldırım, müteahhitlerin artan maliyetler ve arsa bulma sorunlarının olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Demir ve beton üreticileri zam konusunda adeta birbirleriyle yarışıyor. Genel piyasa koşullarında yaptığınız makul zamlarla ilgili geçmişte ağzımızı açıp tek kelime etmedik. Bu astronomik zamlar sektörümüze zarar verecek."

Arsa sorununun çözümü için de yeni imar adalarının açılmadığını, gecekondu tabir edilen bölgelerle ilgili bir düzenleme yapılmadığını iddia eden Yıldırım, İzmir için 30 Ekim'de yaşanan depremin ardından bir an önce yol haritası hazırlanması gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Özlem Zengin Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Murat Dalkılıç Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Arda Turan Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İMDER Başkanı Yıldırım'dan demir ve beton üreticilerine tepki | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 15:31:01. #1.14#
title