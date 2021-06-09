Imd 2020 Dünya Rekabetçilik Endeksi'ne Meksika 53'Üncü Sırada Yer Aldı
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Imd 2020 Dünya Rekabetçilik Endeksi'ne Meksika 53'Üncü Sırada Yer Aldı

Imd 2020 Dünya Rekabetçilik Endeksi'ne Meksika 53'Üncü Sırada Yer Aldı
Habermetre - Haberler | Toplum

IMD Business School tarafından her yıl olarak yayımlanan ve bu yıl 32'ncisi açıklanan "2020 Dünya Rekabetçilik Endeksi" sonuçlarına göre Meksika bu yıl üç sıra gerileyerek, incelenen 63 ekonomi içerisinde 53'üncü sırada yer almıştır.

IMD Business School tarafından her yıl olarak yayımlanan ve bu yıl 32'ncisi açıklanan "2020 Dünya Rekabetçilik Endeksi" sonuçlarına göre Meksika bu yıl üç sıra gerileyerek, incelenen 63 ekonomi içerisinde 53'üncü sırada yer almıştır. Meksika için ana zorluklar iş mevzuatı, eğitim eksiklikleri ve teknolojik altyapı olarak belirtilmiştir.

Singapur, Danimarka, İsviçre, Hollanda ve Hong Kong ise söz konusu endekste ilk beş sırada yer alan ekonomilerdir. Latin Amerika'daki sıralama ise Şili (38), Peru (52), Meksika (53), Kolombiya (54), Brezilya (56), Arjantin (62) ve Venezuela (63) şeklindedir. Türkiye 46'ncı sıradadır.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynaklar:

ANTAD https://antad. net/cae-mexico-3-lugares-en-el-ranking-de-competitividad-mundial-2020-el-financiero/

IMD https://www. imd. org/news/updates/IMD-2020-World-Competitiveness-Ranking-revealed/

Kaynak: Habermetre

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