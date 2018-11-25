İmaykud, Hayat Kurtarmaya Devam Ediyor

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 1999 yılında gönüllülük esasına göre kurulan İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) trafik kazaları, doğal afetler gibi konularda görev alarak hayat kurtarmaya devam ediyor.

İlçede yaşayan vatandaşların, esnafların ve kamu personelin üyeliği ile bir teşekkül olarak gönüllülük esasına göre faaliyet gösteren İMAYKUD, bugüne kadar bölgede oluşan acil durum ve trafik kazalarında gönüllü olarak birçok olaya müdahale ederek çok sayıda vatandaşın hayata tutunmasını sağladı.

İMAYKUD üyeleri, meydana gelen kazaların yanı sıra ilçede sınırları dışında da birçok kazaya müdahale ederek özveri ile çalışıyor. 35 sivil üye 1 adet aracı ile hizmetlerine ekipler çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS