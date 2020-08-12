İmara açılan bölgede altyapı çalışması başladı Afyonkarahisar Belediyesi tarafından imara yeni açılan eski çimento fabrikası civarında altyapı çalışması başlattı.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından imara yeni açılan eski çimento fabrikası civarında altyapı çalışması başlattı.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından eski çimento fabrikasının bulunduğu alanda içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarına başlandı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nce yaptırılan çalışmalar kapsamında yeni şekliyle imara açılan ve yapılaşmaların başladığı bölgenin tamamına muhtelif çaplarda kanalizasyon ve içme suyu hattı döşeneceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA