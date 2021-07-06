İmar plânlarında proje demokrasisi geleneği sürüyor
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İmar plânlarında proje demokrasisi geleneği sürüyor

İmar plânlarında proje demokrasisi geleneği sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Mudanya Belediyesi'nin Işıklı, Hasköy, Yörükali, Ülküköy, Aydınpınar, Mürsel ve Bademli mahallelerine yönelik hazırladığı imar planları "proje demokrasisi" geleneğiyle halka sunuluyor.

Mudanya Belediyesi'nin Işıklı, Hasköy, Yörükali, Ülküköy, Aydınpınar, Mürsel ve Bademli mahallelerine yönelik hazırladığı imar planları "proje demokrasisi" geleneğiyle halka sunuluyor.

Mudanya'yı sahip olduğu zenginlikleriyle geleceğe taşımayı hedefleyen Mudanya Belediyesi, Işıklı, Hasköy, Yörükali, Ülküköy, Aydınpınar, Mürsel ve Bademli mahallelerinin planlama meselesini çözüyor. Mudanya Belediyesi, köy planlarına ait imar planı revizyon çalışmalarını proje demokrasisi ile yürütecek.

Mudanya sınırları dahilinde yapılaşmayla ilgili sıkıntı yaşayan 7 mahalleye ilişkin plan revizyon çalışması başlatan Mudanya Belediyesi'nin bilgilendirme toplantıları Hasköy ile başladı. Belediye teknik ekiplerince hazırlanan Hasköy'e ait yeni imar planları mahalle sakinlerinin onayına sunuldu. Muhtar Levent Aşçı'nın yanı sıra Hasköylülerle bir araya gelen Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Hem soğuk hava deposu ve sosyal tesislerin hem de imar planlarıyla ilgili görüşleriniz, önerileriniz bizler için çok önemli. Hep birlikte verdiğimiz karar, en doğru karar. Yaptığımız çalışmalarla sizlerin ürünü değer kazanacak ve imarla ilgili büyük bir sorun da çözülmüş olacak. Hepimizi memnun edecek bu önemli çalışmaları hep birlikte hayata geçireceğiz" diye konuştu. - BURSA

İmar plânlarında proje demokrasisi geleneği sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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