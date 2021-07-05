İmar planına göre yıkımlar devam ediyor
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İmar planına göre yıkımlar devam ediyor

İmar planına göre yıkımlar devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kent merkezi ve kırsal mahallelerde sorunsuz bir üst yapı için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, imar planı çerçevesinde yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Emlak ve İstimlak Dairesi, İmar ve Şehircilik Dairesi ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda kamulaştırılan ve yapı yıkım ruhsatı çıkarılan binalarda, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Şehrin gelişimiyle birlikte ortaya çıkan yol genişletme ihtiyacı, tramvay hattı yapımı veya kullanılmaz durumda tehlike yaratan metruk binalarda yıkım çalışması gerçekleştirildiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışmalar kapsamında son olarak Odunpazarı Evleri bölgesinde bulunan ve imar planında park alanı olarak görünen binanın yıkımının yapıldığını belirtiler.İlerleyen süreçte de yapı yıkım ruhsatı çıkan alanlarda çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekleyen yetkililer, yıkım yapılan alanda imar planına uygun olarak bir an önce park yapımına başlayacaklarını ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler

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